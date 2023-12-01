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Zelikman
На Тайване за сутки изъяли 3037 поддельных кабелей HDMI и других продуктов
Общая стоимость всего изъятого составляет 2.6 миллионов американских долларов

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  По информации местных средств массовой информации, в результате крупной полицейской операции за один день было изъято 3037 поддельных кабелей HDMI и других продуктов. Несколько продавцов в крупных городах Тайваня были атакованы в среду, в результате чего были изъяты товары стоимостью свыше 80 миллионов TWD, это примерно $2.6.

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  HDMI - это проприетарный мультимедийный интерфейс для цифровых устройств, и производители кабелей должны получить лицензию от HDMI Licensing Administrator для легального использования этого бренда. Несмотря на наличие альтернативных нелицензируемых соединителей, таких как DVI, HDMI остается популярным среди видеолюбителей и обычных пользователей.

  Капитан полиции, комментируя происходящее, отметил, что как потребители, так и продавцы часто неправильно понимают суть HDMI. Бренд стал обобщенным и используется для обозначения соединительных кабелей в целом, игнорируя тот факт, что он является зарегистрированным товарным знаком, за использование которого производители должны платить. На летней выставке Computex Ассоциация HDMI провела презентацию второго поколения сертификата, направленного на борьбу с контрафакцией. Она рекомендовала потребителям обращать внимание на "официальные" маркировки HDMI, которые содержат различные меры защиты от подделок, такие как голографические элементы, узоры и QR-коды.

  Статистика, приведенная в отчетах из Тайваня, свидетельствует о том, что с 2022 по август 2023 года в стране было продано фальшивых HDMI-продуктов на сумму близкую к 4 миллиардам TWD, что соответствует $128. Рыночная стоимость этих нелегальных товаров, вероятно, включает не только фактическую стоимость кабелей, но и штрафы за нарушение лицензионных условий.

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  Ассоциация HDMI подтвердила, что производители и продавцы контрафактных продуктов будут привлечены к судебной ответственности. Однако, потребителям также важно обратить внимание на общее качество приобретаемых товаров, так как подделанные кабели часто имеют низкое качество и могут представлять риск возгорания или электрического поражения.

#тайвань #товары #hdmi #кабель #подделки
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