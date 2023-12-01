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Zelikman
Российские хакеры обратились к бойцам в зоне Спецоперации
Кибер-воины требуют от военных использовать в личных переписках исключительно мессенджер Telegram

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  По словам опытным кибер-воинов, все сообщения и переписки из мессенджера WhatsApp сразу же попадают на стол к украинским спецслужбам. Как сообщают в кибер-организации, часть этих же переписок, вместе с  видео и фотоматериалами, попадает в руки российских хакеров и настоятельно рекомендуют, можно даже сказать требует, не использовать мессенджеры и социальные сети компании Meta, признанной на территории Российской Федерации экстремистской организацией.

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  "Уважаемые российские военнослужащие, которые продолжают пользоваться мессенджером WhatsApp на передовой или, что не менее вредно - обычной мобильной связью через прямые звонки или SMS. Я больше не буду называть вас дураками, это не работает, судя по всему. Я буду умолять вас этого не делать. Пожалуйста, умоляю, прошу... Я устал читать ваши переписки с жёнами и подругами в украинских донесениях, где вы делитесь всем происходящем вокруг вас. Что мне сделать, чтобы вы перестали пользоваться WhatsApp и перешли хотя бы на телеграм? Может начать публиковать ваши сообщения, личные фото и видео, которые вы пересылаете и получаете, с вашими данными, чтобы вам стыдно было? Это не будет раскрытием военной тайны, я буду это делать прямо с украинскими документами, в которых они отражены", - говорится в обращении.

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  Зачастую подобные перехваченные переписки могут нести в себе большое количество полезной для ВСУ информации, включая места дислокации личного состава и военной техники, время ротаций, различные ориентиры для нанесения ракетных ударов и многое другое. По словам представителей кибергруппировки, военные могут использовать мессенджер Telegram, с перепиской через "Секретный чат". Таким образом, бойцы сумеют обезопасить себя и своих родных и близких от утечки важной информации или личных данных.

#хакеры #telegram #социальные сети #приложения #бойцы #связь
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