Контракт на их передачу был заключен еще в марте этого года, но Украина может ждать их в лишь в 2024

Согласно информации западной прессы, поставки одной из обещанных Вашингтоном партий вооружений для Украины будут задержаны. Разговор идет о бомбах GLSDB, способных уничтожать цели на расстоянии до 160 км. Эти боеприпасы, оснащенные уникальным оперением, могут быть выпущены с наземных артиллерийских комплексов и систем, к примеру, HIMARS.

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Согласно западным средствам массовой информации, отправка бомб GLSDB, утвержденная Белым Домом, задерживается. Сообщается, что вероятно украинские вооруженные силы получат GLSDB не ранее, чем в следующем году. Первоначальная партия будет поставлена с завода на полигон Вооруженных Сил США, где будут проходить испытания этих боеприпасов в течение не менее трёх или четырёх месяцев. Сам контракт был подписан еще в марте 2023 года, но о конкретном количестве бомб, которые окажутся в руках украинских вооруженных сил, на данный момент нет информации.

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Напомним, совсем недавно Соединенные Штаты раскрыли состав следующей поставки военной помощи для Киева. В этом пакете включена одна установка HIMARS, что показалось странным. Основной вопрос заключается в том, может ли это означать, что США не имеют достаточных средств для приобретения большего количества реактивных систем залпового огня для администрации Зеленского или же возможность есть, но американская администрация не считает целесообразным повторять масштабные поставки вооружения и боеприпасов для Зеленского из-за неудачного контрнаступления.