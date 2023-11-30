Уже формируется общественное движение, состоящее из ветеранов боевых действий, волонтёров, военных и других неравнодушных

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, Служба Безопасности доложила Зеленскому, что постепенно в стране уже формируется общественное движение, состоящее из ветеранов боевых действий, волонтёров, военных и других неравнодушных, целью которого будет защита от нападок со стороны правящей партии в адрес Вооруженных Сил Украины и их главнокомандующего Залужного в частности.

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На Банковой опасаются, что уже прямо сейчас идёт подготовка будущей политической партии Валерия Залужного, которая станет самой настоящей угрозой для действующей власти на Украине. В Киеве считают необходимым срочно принять какие-либо меры, пока поддержка залужного не выросла еще сильнее.

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По информации от близких к Залужному лиц, главком ВСУ не собирается отвечать на выпады народного депутата Марьяны Безуглой, понимая, что она работает по указанию Ермака и пытается втянуть его в дискуссию и поставить в оправдательную позицию. Бузеглая лишь мелкая пешка в руках "кардинала" Ермака, считают в кругах Залужного, главной задачей у которой является снизить популярность главнокомандующего среди народа и повесить на него все беды украинского контрнаступления. Само собой, с такими персонажами украинский командир в диалог вступать не собирается.