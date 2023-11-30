Европейский Инвестиционный Банк пока не спонсирует производство оружия и взрывчатых веществ, а для принятие данной инициативы необходимо согласие всех стран

Необходимость выпуска облигаций оборонного характера для увеличения финансирования оборонной промышленности стоит перед Европейским союзом. Такую мысль высказал глава Европейского Совета Чарльз Мишель, указав на продолжающийся конфликт между России и Украиной.

реклама

В своем обращении Мишель подчеркнул, что финансирование обороны Европы является общим интересом и включает как публичные, так и частные средства. Он предложил рассмотреть возможность выпуска облигаций ЕС, которые могут стать новым классом активов и привлечь розничных инвесторов. Это заявление Мишеля было сделано на конференции Европейского оборонного агентства, когда страны ЕС прикладывают максимум усилий для укрепления оборонного сектора и увеличения производства вооружений в свете продолжающегося напряжения в мире. Хотя некоторые члены ЕС могут быть не склонны поддержать идею увеличения совместных заимствований после пандемии Covid-19, другие готовы поддержать эту инициативу.

Также на этой конференции Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, подчеркнула необходимость укрепления поддержки оборонного сектора со стороны Европейского инвестиционного банка, который является собственным кредитным учреждением ЕС. Она заявила, что пришло время двигаться вперед и принять меры для лучшего признания вклада оборонной промышленности в безопасность Европейского союза среди устойчивых финансовых инвесторов.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Высшая исполнительная власть ЕС и государства-члены, включая Францию, призывают Европейский инвестиционный банк принять более активную роль в поддержке оборонного сектора. Однако, банк осторожен в своем решении, так как его тревожит потенциальное влияние на его кредитный рейтинг и экологический, социальный статус и уровень управления. В настоящее время Европейский инвестиционный банк инвестирует в системы двойного гражданского назначения и безопасности, но не предоставляет кредиты для финансирования вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ. Для изменения этой ситуации потребуется поддержка всех 27 государств-членов ЕС.