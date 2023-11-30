Украинские подразделения могут быть зажаты в тиски

Из Артёмовского участка приходят сообщения об успехе российских войск на южном фланге. После освобождения Хромово на западе от Артёмовска, штурмовые подразделения при поддержке артиллерии и авиации отправились на Юг от города, что привело к потере украинскими силами территорий в районе Клещеевки и Андреевки.

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Движение российских подразделений протекает вдоль ряда прудов, которые на Украине имеют название "Ставки". На карте отмечены районы продвижения Вооруженных Сил Российской Федерации с начала суток, всего несколько квадратных километров.

Также российские войска продвинулись на северо-запад от Клещеевки, что создает украинским формированиям, находящимся в населённом пункте, сжимающиеся с двух направлений тиски. Подразделения России также контролируют Бахмутский шлях, расположенный на севере от ранее освобожденного Хромово, в районе автомобильной дороги O0506.

Украинские формирования на южном фланге пытаются организовать оборону в южной части Клещеевки и вынуждены отступать от Хромово к Богдановке и Часову Яру.

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При этом в администрации Зеленского продолжают рассказывать, что украинские военные продолжают продавливать российскую оборону и Вооруженные Силы России с большим трудом сдерживают натиск бравых украинских солдат.