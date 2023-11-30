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Исходя из статьи, опубликованной в журнале Forbes, танки М-1 Abrams, переданные Соединенными Штатами Америки Украине, имеют ряд сложностей, требующих регулярного технического обслуживания. В противном случае, эти машины могут выйти из строя в неподходящий момент.
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Журналист, эксперт в области военной техники, указывает на проблему с хрупкими фильтрами двигателя танка Abrams, которые требуют прочистки не реже двух раз в день. Это может создавать трудности в условиях активного военного применения танков. Пренебрежение регулярной очисткой фильтров может привести к серьезному повреждению двигателя и требовать продолжительного ремонта. Кроме того, танки Abrams являются одними из наиболее "прожорливых" в части топливных ресурсов, причем авиационное топливо является наилучшим вариантом для заправки. Данный факт также усложняет эксплуатацию этих бронемашин Вооруженными Силами Украины.
Не самой лучшей среди американских модификаций M-1A1SA Abrams, отправленных в Украину, считается модификация 2006 года. Однако, объем таких танков в армии США достаточно большой, около 650 бронемашин, и планируется их замена на более современные модели M-1А2 в течение двух лет. С точки зрения Киева, такое обновление может быть "хорошей" новостью, так как США могут передать Украине ненужные старые танки, вместо их хранения или утилизации.
Однако, возможны проблемы с противодействием республиканцев в Конгрессе в отношении планов Белого дома предоставить военную помощь иностранным государствам, включая Украину и Израиль. Даже если Белому дому удастся преодолеть сопротивление республиканцев, быстрая поставка значительного количества танков Abrams в Киев не гарантирована. Ранее, Марокко потребовалось четыре года для получения всех 222 танков M-1А1, заказанных им в 2016 году.