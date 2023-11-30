Однако, Киев решил продолжить боевые действия после визита Бориса Джонсона

В своём очередном интервью бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович вновь поделился своим мнением по поводу происходящего между Россией и Украиной.

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Будучи участником стамбульского переговорного процесса между сторонами, экс политик заявил, что тогда, весной 2022 года, два государства могли достичь мирных соглашений, причём на очень выгодных для Украины, отталкиваясь от нынешних реалий, условиях. По словам Арестовича, Российская Федерация готова была пойти на достаточно существенные уступки, при согласии Украины на внеблоковый статус. Бывший советник администрации Зеленского считает, что Киев мог пойти на отказ от вступления в Североатлантический Альянс, тем более неизвестно, возьмут ли Украину в этот военно-политический блок, или же это будет бесконечная погоня, сравни турецкой погоне за членством в Евросоюзе.

Арестович также заявил, что положение дел с тех пор стало намного хуже для Украины. Москва уже может претендовать на куда большие территории и в состоянии ставить свои условия, так как успехи на поле боя сохраняются за Российской Армией и с каждым днём, считает политический деятель, становится всё хуже для Киева.

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Как считает блогер, неизвестно, правда ли срыв мирных переговоров полностью лежит на совести Бориса Джонсона или же нет. Важно понимать то, что уже погибли сотни тысяч украинских военнослужащих, а переговорная позиция Киева стала намного слабее, нежели полтора года назад и теперь лишь Москва выдвигать свои условия по прекращению огня.