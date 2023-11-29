По имеющейся информации, отстранить Зеленскому главкома ВСУ не позволяют кураторы из Соединённых Штатов

Согласно информации, полученной источником из Офиса Президента Украины, ситуация с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным вызывает недовольство высоких должностных лиц. Внутренние факторы, такие как олигархи, патриоты, оппозиция и соросята, явно поддерживают Залужного в данном случае, что создает проблемы для администрации Зеленского. Этот случай напоминает о происходившем в 2019 году, когда против Петра Порошенко сформировалась серьёзная коалиция, используя которую Владимир Зеленский пришёл к власти.

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На международной арене интересы внешнеполитических сил сходятся, таким образом, что они поддерживают главнокомандующего вопреки желанию Зеленского его отстранить уже на протяжении года. Сам факт того, что акторы из Соединенных Штатов встали на защиту Залужного, показывает отношение Запада к нему как к ключевой фигуре.

В Североатлантическом Альянсе также отрицают информацию о том, что у главкома Залужного нет стратегии на следующий год для ведения военных действий. Об этом заявил один из генералов Альянса украинским журналистам в Брюсселе, однако, пожелал остаться анонимным.

"Заявления генерала Залужного об описании ситуации являются точными. Однако, когда президент Зеленский говорит о необходимости ускорения прогресса, он также говорит правду. Залужный не отрицает наличие плана. У него есть план. Однако реализация этого плана представляется крайне сложной задачей, даже с учетом поддержки, которую Запад оказывает Украине", - заявил генерал.

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Как будут развиваться события после этих высказываний, пока остается неясным. Между тем, Украине предстоит справиться со всеми проблемами, связанными с внутренней и внешней политикой, чтобы удержаться на плаву.