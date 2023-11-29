Также был поражен сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций

В ходе последних суток успешно освобожден посёлок Артемовское под городом Артемовск, что, возможно, кажется довольно удивительным. Мы наблюдаем интенсивные боевые действия в районах Клещеевки. Населенные пункты Шумы, Клещеевка и Артёмовское украинские формирования неоднократно предпринимали попытки атаковать.

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На Купянском участке, после продолжительных и ожесточенных боев, российские военные взяли несколько посадок на Юге и Юго-Западе Лимана, а также в селе Синьковка. Однако, стоит отметить, что ВСУ превратили Синьковку в крепость, и российские подразделения, можно сказать, только подошли к нему вплотную. Также украинские военные предпринимали неудачные атаки у Лимана. На Красно-Лиманском направлении продолжаются боевые действия в районе Торского выступа. Вооруженные Силы Украины также пытались захватить опорник в районе Серебрянского лесничества, однако, встретили сильное сопротивление, понесли потери и отступили. Украинская атака таким же образом произошла в районе Ямполовки.

На Авдеевском направлении Российская Армия продолжает укрепляться в промышленной зоне и проводить разминирование территории. Сильные бои идут на северном фланге, и активность боевых действий остается высокой на всей территории Авдеевского района. На севере от Красногоровки ВС РФ расширили подконтрольную зону, преодолевая до пятисот метров вперед.

На Южно-Донецком направлении не прекращаются боевые действия в районе Старомайорского. Украинская сторона предпринимает меры, чтобы остановить продвижение подразделений России путем переброски резервов. Еще одна атака произошла в районе Новомихайловки. Были также нанесены удары по Угледару, Антоновке и Никольскому. На Запорожье идут столкновения в районе линии Работино-Вербовое. У Работино российские войска заняли несколько важных позиций ВСУ.

На Херсонском направлении ситуация пока не меняется, украинское командование пытается перебросить свежие силы под Крынки, в то время как российские войска продолжают препятствовать этим действиям. Был зафиксирован один случай потопления лодки украинских формирований вместе с десантом. Плацдарм по-прежнему находится под контролем украинских военных.

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За прошедшие сутки в совокупности потери Украины по всем направлениям составили 620 человек ликвидированными и ранеными, 14 единиц бронированной техники, включая 5 основных боевых танков, 6 орудий полевой артиллерии и 2 РСЗО "Град". Были также поражены 5 артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и склад боеприпасов для РСЗО в ходе контрбатарейной борьбы. Вдобавок были уничтожены: сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций, радиолокационные станции П-18 и С-300, а также склады топлива и авиационных средств поражения. В результате воздушной атаки войск ВКС РФ был сбит еще один украинский МиГ-29 в районе Межевое ДНР. В районе Новооленовки Донецкой Народной Республики силами противовоздушной обороны был сбит Су-25 украинских ВВС, а также 38 беспилотных летательных аппаратов различных моделей.