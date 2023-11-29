Релиз проекта ожидается уже через несколько месяцев

В сети появились свежие видео и фотоматериалы из нового проекта от Amazon. Новые официальные изображения серии Fallout представляют широкий спектр элементов, начиная от огромных силовых бронированных костюмов до бескрылых гулей и дирижаблей Братства Стали. Это только усиливает ажиотаж в преддверии официального релиза сериала, который ожидается через несколько месяцев.

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Один из главных актеров этой серии Уолтон Гоггинс, известный ролями в сериалах «Щит», «Оправданный», «Праведные драгоценные камни» и «Сыны анархии», в сериале сыграет ковбойского гуля, прозванного Вурдалаком. В описании его персонажа отмечено, что он прагматичен, безжалостен и его загадочное прошлое скрывает много тайн.





Исполнительный продюсер Джонатан Нолан заявил, что его цель заключалась в том, чтобы сделать Гоггинса максимально похожим на гулей из игр - людей, мутировавших под воздействием радиации и долгожителей, не потеряв при этом его узнаваемости и харизмы. Он подчеркнул, что Вурдалак должен быть крутым.

Сериал представляет нам Вурдалака до наступления апокалипсиса, когда он был отцом, мужем и обладателем носа. Действие сериала разворачивается спустя 219 лет после падения ядерного оружия. Гоггинс один из трех главных героев Fallout, два других, это Люси, сыгранная Эллой Пернелл из «Желтых жакетов», жительница убежища, и солдат Братства Стали Максимус Аарон Мотен. Также в сериале есть надзиратель Убежища 33 Кайл Маклахлан и отец Люси.

Тодд Ховард из Bethesda подтвердил, что события сериала разворачиваются в той же вселенной, что и игры, и это считается каноническим. Он отметил, что было здорово видеть, как кто-то другой переносит их работу на экран. Сериал Fallout от Amazon не будет полностью использовать сюжетные линии игр, а расскажет новую историю в той же вселенной. Ховард отметил, что некоторые добавленные в сериал элементы были настолько хороши, что сама Bethesda задавалась вопросом, почему они не додумались об этом раньше.

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