Это уже четырнадцатое крушение подобных аппаратов

Новое крушение конвертоплана Bell V-22 Osprey Военно-Морских Сил Соединённых Штатов Америки произошло в японской префектуре Кагосима. По сообщению информационного агентства Киодо, аппарат рухнул в море. На борту было восемь человек, пока нет никаких данных о погибших или спасённых.

реклама

Конвертоплан отправился с военной базы "Ивакуни" в префектуре Ямагути и изначально должен был направиться на американскую базу на Окинаве. Но в пути аппарат изменил маршрут и полетел на другой военный объект Соединённых Штатов. Он пропал с радаров в 14:40 местного времени.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Пока точная причина крушения не установлена, и американские военные не дали комментариев по этому поводу. Однако, стоит отметить, что конвертопланы Osprey уже неоднократно падали. В летнем инциденте в Австралии погибло три американских морпеха, а пятеро получили тяжелые травмы. Всего было зафиксировано тринадцать таких случаев, в которых погибло больше пятидесяти человек. Если эти данные верны, то сегодняшнее крушение станет четырнадцатым, а число погибших может вырасти на восемь человек, находившихся на борту.