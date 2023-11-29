В скором времени Ростех планирует запустить массовое производство данных тяжёлых ударных дронов

Российские войска готовятся к введению в строй нового тяжелого ударного беспилотного дрона "Охотник". Подготовка программы обучения будущих операторов этого 20-тонного БПЛА уже началась. Как сообщает пресс-служба Ростеха, в настоящий момент протекают предварительные испытания отечественного дрона, а также готовится выпуск его установочной партии.

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Завод ОАК в Новосибирске уже готовится к старту производства этой партии дронов, учитывая потребности государственного заказчика. Кроме того, идёт разработка программы подготовки лётного состава, чтобы обучить необходимое количество военных для подразделений, которые получат эти "Охотники".

Тяжелый беспилотник С-70 "Охотник" был разработан опытно-конструкторском бюро Сухого и впервые поднялся в воздух в 2019 году. Вес дрона составляет примерно 20 тонн, размах его крыльев - 19 метров, а предельная дальность полета предполагает - 6 тысяч км. "Охотник" способен нести как управляемые авиабомбы и ракеты, так и свободнопадающие бомбы, как во внутренних отсеках, так и на внешних узлах подвески.

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Летом текущего года появилась информация, что один из опытных образцов "Охотника" был задействован в ходе Специальной Военной Операции, где он успешно нанес серию ударов по военным объектам Вооруженных Сил Украины на территории Сумской области. Ожидается, что в ближайшее время подразделения российских вооруженных сил начнут получать новые тяжелые ударные дроны "Охотник" и будут готовы использовать их в оперативных действиях.