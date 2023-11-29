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Zelikman
ВСУ потеряли свой первый танк Leopard 1A5 из новой поставки из Германии
ФРГ передала данные боевые машины в начале ноября

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  Как сообщается, Украинские Вооруженные Силы потеряли свой первый немецкий танк Leopard 1A5. Российские войска успешно поразили боевую машину артиллерийским ударом. Об этом информирует военный аналитик информационного агентства Forbes Дэвид Экс.

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  Американский эксперт обратил внимание на видеоматериал, опубликованный в сети, который был снят на одном из участков линии боевого соприкосновения. Как отмечает военный корреспондент, немецкий танк из 44-й бригады Вооруженных Сил Украины попал под артобстрел и оставался на поле боя, так как данные танки не приспособлены к современным боевым действиям, их броня слишком тонкая, а дополнительной защиты они не имеют. По словам Экса, поражение боевых танков Leopard 1A5 является неизбежностью.

  "Будучи обнаруженным, незащищенный танк стал легкой мишенью для, очевидно, серии артиллерийских ударов, которые наносились по нему все более точно", - заявил журналист.

  Экс также отметил, что танк был уничтожен достаточно быстро, всего спустя несколько недель после его поступления в украинские формирования, он практически сразу оказался на поле боя.

  В начале этого месяца Федеративная Республика Германия поставила Украине около 25 танков Leopard 1A5 в рамках очередного пакета военной помощи. До этого подобную технику передала Дания. Танки с броней в 70 мм не обладают дополнительной защитой и являются пробиваемыми любым противотанковым оружием.

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  Совсем недавно французские журналисты опубликовали репортаж о танкистах из ВСУ, которые освоили Leopard 1A5. Украинские солдаты на видео рассказывают о том, что эти "прекрасные" танки превосходят советскую технику, находящуюся на вооружении российской армии. Танки Leopard 1A5 были переброшены на Купянское направление.

#украина #сво #всу #техника #оружие #танки
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