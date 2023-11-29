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Zelikman
Cybertruck становится настоящей проблемой для компании Tesla
По мнению экспертов, грандиозный проект Илона Маска уже выбился из запланированного графика

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  Еще не выпущенный на рынок Cybertruck вызывает беспокойство у Илона Маска, который полагает, что Tesla Inc. сама поставила себя в затруднительное положение. Несмотря на то, что его корпус из нержавеющей стали потенциально может быть очень прочным и хорошо защищать пассажиров, его сборка будет сложной задачей. 

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  Как первый высоковольтный автомобиль Tesla, Cybertruck обещает быструю зарядку, но также может столкнуться с проблемами. Он также является первым продуктом Tesla, который полностью зависит от собственных аккумуляторных батарей, разработка которых отстает от графика на несколько лет. Во многих аспектах Cybertruck является шагом назад по сравнению с предыдущими достижениями Tesla в производстве автомобилей. Последним автомобилем, о котором Маск говорил с таким энтузиазмом, был внедорожник Model X, который не достиг больших объемов производства из-за сложностей, вызванных его сложным дизайном.

Но Tesla смогла добиться успеха с простым и функциональным дизайном своих последующих моделей, седана Model 3 и внедорожника Model Y. Эти электромобили принесли компании массовую популярность, сделав Tesla самым ценным автопроизводителем и Маска самым богатым человеком в мире.  Маск признал, что Model 3 не будет иметь таких же сложных функций, как Model X, с его необычными дверями и перемещаемыми сиденьями. В то же время он предупредил о возможных сложностях у Cybertruck.

  Хотя версия Cybertruck стала технологическим флагманом, Маск признает, что ее производство в больших объемах и при минимальных затратах будет весьма сложным заданием. Он оценивает, что это займет от 12 до 18 месяцев и потребует больших усилий. Возможно, Tesla не сможет достичь годового производства Cybertruck в количестве 250 000 единиц до 2025 года. Перед началом поставок Cybertruck в ноябре один аналитик предложил прекратить производство автомобиля, считая, что это положительно отразится на акциях Tesla. Маск охарактеризовал Model X как "Фаберже среди автомобилей", имея в виду его редкость и богатство. Он заявил, что подобное больше не повторится.

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  Однако через некоторое время Маск представил Cybertruck, уверяя публику, что это необычный пикап, выделяющийся среди обычных моделей последних ста лет. Появление автомобиля на сцене было эффектным, но неудачный пробный показ вызвал множество шуток и интернет-мемов. Tesla начала принимать предварительные заказы на Cybertruck, цены на которую колеблются от $39,900 до $69,900. Начало поставок планировалось на конец 2021 года, однако компания удалила спецификации и цены с веб-сайта и не восстановила их до сих пор.

#tesla #илон маск #электромобили #автомобили #производство #cybertruck
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