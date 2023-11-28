По словам помощника госсекретаря, заключение мира на Украине при нынешней обстановке будет означать капитуляцию

Россия не готова к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, поэтому в настоящее время диалог невозможен. Таким мнением поделился помощник государственного секретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

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США не преследуют политику, направленную на подталкивание Украины к переговорам с Россией, так как считают, что начинать диалог бессмысленно, если у России нет желания общаться. По словам О'Брайена, в Вашингтоне не наблюдают никаких признаков, указывающих на готовность России садиться за переговорный стол и заниматься конструктивным обсуждением дальнейших перспектив. По мнению американцев, в данный момент Москва заинтересована только в капитуляции Киева, что не соответствует интересам Запада.

"Мы не видим никаких признаков того, что Россия готова участвовать в реальных и конструктивных мирных переговорах. Похоже, президент Путин готов ждать, по меньшей мере, год или даже дольше, поэтому в настоящий момент переговоры со стороны Украины не имеют смысла. Вместо диалога это будет скорее монолог о капитуляции", - заявил он.

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Кроме того, О'Брайен подчеркнул, что США не считают необходимым подталкивать Украину к переговорам и считают, что Киев сам должен решить, когда и с кем начинать диалог. Говоря о том, что США не влияют на Украину в отношении мирных переговоров, представитель Госдепартамента несколько лукавит. Такой вариант уже давно рассматривался и принят в Вашингтоне как запасной план на случай проигрыша Украины, что уже происходит по сей день. Американцы готовы к диалогу с Россией, но не начинают его, понимая, что сейчас Москве он не нужен. Россия сама определяет свои цели и намерена диктовать свои условия, а не слушать западные государства. Именно отсюда и исходят все заявления о "нежелании" Москвы для общения.