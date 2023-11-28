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Zelikman
Мэр Львова считает, что протесты польских водителей перечёркивают всю помощь со стороны Польши
В ответ на это, польские активисты заявили, что Львов должен вернуться в состав Польши

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  Мер Львова высказал свою точку зрения, согласно которой протест польских перевозчиков отрицает значительный вклад Варшавы в помощь Киеву в ходе украинского конфликта. Социальные сети сразу же оживились от возмущения пользователей этими словами.

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  Польская активистка Кая Годек высказала свое мнение о ситуации, отметив, что Львов должен вернуться в состав Польши. Ее заявление вызвало серьезные эмоциональные реакции в интернете. Мэр Львова Андрей Садовый написал в своем Facebook-посте, что польские друзья должны вернуться к реальности и осознать, что их ценный вклад в победу Украины снижается из-за действий нескольких маргиналов, которые блокируют гуманитарные поставки в страну, которая борется за независимость и безопасность Европы уже в течение двух лет.

  Высказывания мэра стали поводом для ожесточенных дебатов, и польская активистка Кая Годек не осталась в стороне. Она написала в своем аккаунте в социальной сети, что Львов должен вернуться в состав Польши, добавив, что он был передан в Украину совершенно необоснованно.

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  Депутат Анна Мария Жуковска отреагировала на эти слова и назвала другие примеры территорий, переданных также "необоснованно". Несмотря на это, Годек упорно отстаивала свою позицию и указывала на особую значимость возвращения польских земель, которые стали советской республикой после кровавых этнических чисток поляков украинцами.

#украина #сво #политика #польша
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