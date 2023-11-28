Даже с учетом того, что всё больше компаний стремятся начать производить собственные чипы для искусственного интеллекта

Компания Nvidia недавно объявила о рекордной выручке в размере 18,12 миллиарда долларов за третий квартал своего финансового года. Это увеличение на 206 процентов по сравнению с прошлым годом и на 34 процента по сравнению со вторым кварталом этого года. Она теперь официально признана компанией, работающей в области искусственного интеллекта. Однако особенность Nvidia заключается в том, что она не собственно производит графические процессоры, а является печатной фабрикой для создания мощных игровых графических процессоров и серверных ускорителей искусственного интеллекта.

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Nvidia сотрудничает с TSMC, крупнейшим независимым производителем полупроводников в мире, который воплощает графические процессоры Nvidia в физические микросхемы. Председатель TSMС Марк Лью, уверен, что Nvidia станет самой крупной полупроводниковой компанией к концу года, несмотря на то, что Nvidia является одним из основных клиентов TSMC. Лью предрекает, что Nvidia обгонит конкурентов, таких как Intel и Samsung, и возглавит рынок полупроводников по доходам.

Успех Nvidia обусловлен ростом интереса к искусственному интеллекту и ее продуктам. В третьем квартале компания превзошла своих конкурентов и сообщила о чистой прибыли в размере 9,24 миллиарда долларов. В то же время Intel понесла убыток в размере 8 миллионов долларов, а Samsung - 2,86 миллиарда долларов, из-за проблем с NAND flash и других факторов.

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Рост Nvidia в полупроводниковой отрасли совпадает с прогрессом компаний, которые отказываются от планшетов. В ближайшие пять лет ожидается, что эти компании вырастут на 10 процентов. Традиционные технологические гиганты, такие как Apple, Google, Amazon и Microsoft, разрабатывают собственные чипы. Это свидетельствует о том, что преимущество Nvidia может быть временным, поскольку появятся новые лидеры. Microsoft, с выручкой в 52,9 миллиарда долларов в третьем квартале, является примером такой тенденции.