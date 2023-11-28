Мини-беспилотники смогут размещаться как на внешней подвеске, так и во внутрифюзеляжном отсеке

Истребители Су-57 являются самолётами пятого поколения Российской Федерации, обладающими обширными возможностями, включая способность управлять мини-беспилотниками. Разработанные специальные дроны могут размещаться как внутри фюзеляжа, так и на наружней подвеске самолета. Эти дроны могут использоваться для разведывательных и ударных целей, а также радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Су-57 сможет управлять сразу несколькими ударными дронами во время боевых операций.

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"Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников", - рассказал источник.

Ожидается, что использование мини-беспилотников значительно увеличит эффективность истребителей Су-57 при выполнении боевых задач. Работа над разработкой бортового оборудования и программного обеспечения для взаимодействия с группой дронов началась в 2021 году.

Несмотря на то, что Су-57 уже внедряется в вооружение, идет постоянная работа по его модернизации и улучшению. Разрабатывается новое оружие, комплексы связи и другие системы. Недавние летные испытания самолета с двигателем второго этапа являются одним из шагов в его эволюции.

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Су-57 представляет собой многоцелевой истребитель, который способен уничтожать цели в воздухе, на суше и на воде, а также наносить удары по системам управления противника. Он может действовать как самостоятельно, так и в рамках концепции "единого поля".