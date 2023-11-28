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Zelikman
Atomico: В Европе наблюдается сокращение инвестиций в технологические стартапы
Инвестирование упало до четырёхлетнего минимума

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  Согласно отчету венчурной компании Atomico, иностранные инвестиции в европейские технологические стартапы последней стадии упали до четырехлетнего минимума. Это снижение было вызвано крупными инвестиционными фондами, такими как Tiger Global, Coatue Management и Vision Fund SoftBank Group Corp., которые в последние годы инвестировали рекордные суммы в стартапы по всему миру. Согласно отчету, в 2021 году эти фонды осуществили 82 новых инвестиции в Европе, но на данный момент в этом году их количество ограничилось только четырьмя.

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  “Вы стали свидетелями резкого сокращения, практически полной остановки их деятельности”, - заявил партнер Atomico Том Вемайер, который помогал готовить отчет

  Венчурный капитал для устойчивых стартапов по всему миру испытывает затруднения, поскольку процентные ставки растут, а публичные рынки страдают от слабости. Эксперты оценивают, что в 2023 году Европа планирует инвестировать в технологии на сумму 45 миллиардов долларов, что означает резкое снижение по сравнению с 82 миллиардами долларов, вложенными в 2022 году.

  Сокращение инвестиций особенно ощутимо для компаний, находящихся в стадии роста. Согласно отчету, в 2023 году доля североамериканских фондов составит четверть от общего объема инвестиций в эти европейские стартапы, в сравнении с 39% в 2021 году. Отчет не включает биотехнологические стартапы, долговые вложения и вторичные транзакции.

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  По итогам можно отметить, что в Европе создается больше новых стартапов, чем в США, и работает больше высококвалифицированных специалистов по искусственному интеллекту. Хотя выходные возможности для европейских стартапов "приглушены", по оценкам отчета, в 2024 году больше компаний будет готово к приобретениям или публичному размещению акций, чем за последние пять лет вместе взятые.

#компании
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