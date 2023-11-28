В условиях дефицита оружия и военной техники, ВСУ приходится использовать всё, что имеется

В сети появились кадры, где украинские военнослужащие перемещались в составе танковой колонны где-то в зоне Специальной Военной Операции, по предварительной информации на фото и видеоматериалах Авдеевское направление. Бросается в глаза на данных кадрах то, что в составе колонны присутствовали украинские танки Т-64 "Булат", которые имели парадную окраску.

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Также на данную бронетехнику нанесены опознавательные знаки в видео крестов, что подтверждает их возможное участие в боевых действиях на линии соприкосновения. Как правило, данные экземпляры используются лишь для проведения военных парадов в столице страны. Однако, судя по всему, украинское командование решило отправить их на поле боя, что свидетельствует о плачевном состоянии Вооруженных Сил Украины в плане вооружения, раз парадные танки отправлены на оборону Авдеевского рубежа.

Западные эксперты ранее уже сообщали, что в плане военно-промышленного комплекса у Киева нет никаких шансов конкурировать с российским производством танков и другой военной техники. Россия способна была выпускать около 200 танков Т-72Б3М и Т-90М в год, это еще до принятия решения о запуске производства моделей Т-80М, выпуск которых не должен был навредить количеству других боевых машин.

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По мнению экспертов, администрации Зеленского приходится ставить на вооружение всё что имеется, а на фоне замедления поставок оружия с Запада, Киев начинает экономить оружие, технику и боеприпасы, ужимаясь везде где можно, несмотря на увеличение при этом количества потерь личного состава.