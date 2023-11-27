Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
Несмотря на российскую Специальную Военную Операцию, украинские предприятия не отказываются от ведения бизнеса с Россией

реклама

  Как сообщает информационное издание "The Insider", Киев продолжает поставлять запчасти для самолетов и вертолетов Российской Федерации. Начиная с прошлого года, на сумму в 370 миллионов рублей были доставлены украинские комплектующие. Кроме Украины, Россия также импортировала запчасти из Великобритании, Соединенных Штатов и Франции. Поставки проходили через юридическое лицо, зарегистрированное в Объединённых Арабских Эмиратах, однако, в настоящее время они происходят через фирму из Киргизии.

реклама

   Исходя из информации таможенных документов, стало известно, что российская компания уже закупила детали на сумму около 120 миллионов рублей для самолетов Ан-124, произведенных на Харьковском машиностроительном заводе «ФЭД», а также запчасти на сумму свыше 67 миллионов рублей для вертолетов Ка-32, произведённых на киевском заводе «Радар». Кроме того, в рамках этих поставок организация приобрела продукцию различных украинских производителей на общую сумму около 170 миллионов рублей, включая ремонтные комплекты для двигателей Ан-24 и Ан-12, произведенные предприятием «Мотор сич».

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

  Эти данные свидетельствуют о том, что несмотря на политические и экономические разногласия между Украиной и Россией, торговля запчастями для авиационной отрасли продолжается. Украинские бизнесмены не отказываются от денег российского промышленного сектора, даже если речь идёт о производстве и ремонте военной техники.

#украина #сво #экономика #техника #промышленность
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
48
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
28
Глава «Интеграции» рассказала о проблемах Binance
+
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
6
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
6
Анонс трейлера GTA 6 собрал 3 миллиона лайков в Instagram
+
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
6
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
3
Sony признала PlayStation Portal полноценной консолью, а не простым гаджетом
6
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
3
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
+
Таинственный и мощный космический луч достиг Земли — и мы не знаем, откуда он взялся
6
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
+
Sony PlayStation может обанкротиться
9
Компания Элона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, привлекла $ 43 млн
+
«Норникель» и «Росатом» построят плавучую АЭС в Норильске
3
Telegraph: Запад проиграл гонку по поставкам снарядов – ВСУ не получат миллион боеприпасов в срок
+
Пограничная служба Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать по паролю «картошка»
6

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
61
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
141
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
12
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
Демографическая яма в России и как с ней бороться
107
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
5
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
11
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
1
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
5
Эксперт из Польши подсчитал, сколько танков имеют в своём распоряжении европейские страны НАТО
3

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
20:09
Штрафы пересчитают?
Путин повысил МРОТ: что изменится в лучшую сторону для российских работников и предприятий
Иван Горыныч
20:09
А хочешь газ в Китай задаром продать?💰💰💰
Судно израильского предпринимателя было поражено дроном-камикадзе в Индийском океане
Иван Горыныч
20:08
НАТОвамвхату и Балтика внутреннее море НАТО с дронами и без него. Балтфлот Калининград и Кронштадт и танкера, всё под угрозой.
Судно израильского предпринимателя было поражено дроном-камикадзе в Индийском океане
Иван Горыныч
20:04
Можно конечно вечно смотреть на газ в Китай что в два раза дешевле Европы и Турции, $271 и $482 соответственно.
Газпромом установлен исторический рекорд по поставке газа в Китай за сутки
сура
20:04
прощай сони.. да здравствует икс бокс
Sony PlayStation может обанкротиться
scvitaly
19:59
тебе ссылку на первоисточник предоставить, экономист ты наш ? ;-)
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
Алексей Носков
19:56
Скорость распила синергирует с энергией отката. - теорема Чубайса-Ковальчука.
Российские власти потратят 67 000 000 000 р на планшеты для учителей, медиков и пожарных
Абубачир Абрикосов
19:52
Ну чё, прикольно. И как нежиданность приятно, и если что потом аккаунт можно будет за неплохие деньги продать
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
Ярослав Павловский
19:51
Ну и что-же там по твоему полностью перестраивалось??? Перечисли конкретно!☝🏻 Кстати, я помню ещё в советские времена был такой полугрузовой горе-автомобиль под названием ЕрАЗ, вот в нём уж точно всё...
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
KAA
19:50
Вообще топовые кулеры, как правило, берут с целью добиться максимальной тишины на конкретном твоем железе. Если задача максимум производительности, то тут вода.
Thermalright Peerless Assassin 120 стал лучшим процессорным кулером 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем