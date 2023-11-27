Несмотря на российскую Специальную Военную Операцию, украинские предприятия не отказываются от ведения бизнеса с Россией

Как сообщает информационное издание "The Insider", Киев продолжает поставлять запчасти для самолетов и вертолетов Российской Федерации. Начиная с прошлого года, на сумму в 370 миллионов рублей были доставлены украинские комплектующие. Кроме Украины, Россия также импортировала запчасти из Великобритании, Соединенных Штатов и Франции. Поставки проходили через юридическое лицо, зарегистрированное в Объединённых Арабских Эмиратах, однако, в настоящее время они происходят через фирму из Киргизии.

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Исходя из информации таможенных документов, стало известно, что российская компания уже закупила детали на сумму около 120 миллионов рублей для самолетов Ан-124, произведенных на Харьковском машиностроительном заводе «ФЭД», а также запчасти на сумму свыше 67 миллионов рублей для вертолетов Ка-32, произведённых на киевском заводе «Радар». Кроме того, в рамках этих поставок организация приобрела продукцию различных украинских производителей на общую сумму около 170 миллионов рублей, включая ремонтные комплекты для двигателей Ан-24 и Ан-12, произведенные предприятием «Мотор сич».

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Эти данные свидетельствуют о том, что несмотря на политические и экономические разногласия между Украиной и Россией, торговля запчастями для авиационной отрасли продолжается. Украинские бизнесмены не отказываются от денег российского промышленного сектора, даже если речь идёт о производстве и ремонте военной техники.