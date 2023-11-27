По имеющимся данным, техника используется на Северо-Востоке страны

В интернете недавно появилось еще одно видео, призывающее поддержать Вооруженные Силы Украины. Это не первый случай, когда подобные ролики публикуются в Украинском сегменте сети. Однако, на этот раз особое внимание привлекла вооруженная техника, находящаяся в арсенале украинских военных.

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На кадрах видно советскую БМП-1, модернизированную с помощью компании "Техимпекс" из Киева и оснащенную боевым модулем "Копье". Это уникальное обновление БМП-1ТС было впервые представлено на параде в Киеве в этом году.

Сейчас эта модернизированная боевая машина активно используется украинскими формированиями на Северо-Востоке страны. Известно, что она в наличии у пятой штурмовой бригады ВСУ.

Боевой модуль "Копье" оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой, 30-миллиметровым гранатометом КБА-117 и противотанковым ракетным комплексом "Барьер" с лазерным наведением, созданным украинским военно-промышленным комплексом. В качестве дополнительного вооружения на "Копье" установлен ПКТ 7,62 мм. Согласно открытым источникам, бронирование боевого модуля способно защитить от бронебойных пуль калибра 7,62 мм.

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Количество таких модифицированных боевых машин, находящихся на службе у ВСУ, остается неизвестным. В 2019 году поступала информация, что украинская армия имела примерно две сотни БМП-1. Однако, сложно сказать, в каком состоянии находилась данная техника.