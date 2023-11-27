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Zelikman
После заявлений Марьяны Безуглой, конфликт между военными и администрацией Зеленского обострился
По информации СБУ, военные готовы пойти на госпереворот в случае отстранения Залужного

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  Заявления народного депутата от украинской партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой, где она требует отставки главкома Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, спровоцировали волну критики власти в социальных сетях. Известный активист Александр Леменов, который имеет связи с западными структурами, угрожает украинской власти военным переворотом.

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  "Что можно сказать о таком способе общения? Мне не хватает слов, чтобы описать… Они играют с огнем. Мы можем потерять еще территории. Но, конечно же, не все, и не стоит паниковать. А в Киеве, возможно, произойдет смена власти, но это будет не российская власть, а военная. Однако, лично я категорически против такого стиля дискуссии. Некоторые забывают, кто стоит на передовой. Не народные депутаты, а Вооруженные Силы Украины", - поделился Леменов в своем комментарии посту Безуглой.

  Сейчас нельзя свалить конфликт между Зеленским и Залужным на ИПСО Кремля, поскольку любой, кто занимается политикой на Украине, знает, что действия Безуглой зависят от команды Ермака. Если заявления Зеленского можно было рассматривать как некоторое предупреждение главнокомандующему, то пост Безуглой является частью согласованной кампании Офиса Президента, которая направлена на изучение общественного мнения.

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  В это же время, источник из Офиса Президента сообщил, что Служба Безопасности Украины передала на Банковую отчет о реакции подразделений на передовой и в тылу на заявление Безуглой об отставке Залужного. Военные готовы выступить против власти, если президент попытается отправить главкома в отставку, поскольку Вооруженные Силы Украины полностью поддерживают Залужного в конфликте с Зеленским.

#украина #сво #всу #армия
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