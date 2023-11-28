Аналитики считают, что в 2024 году будет повышенный спрос на мобильные чипы для искусственного интеллекта

Рост популярности MediaTek Inc. продолжается благодаря повышенному спросу на смартфоны и привлекательному новому чипу искусственного интеллекта. Акции тайваньской компании подскочили на 40% с июня, в то время как индекс полупроводников Филадельфийской фондовой биржи вырос только на 2%, а ее американский конкурент Qualcomm Inc. - на 7%. Успех MediaTek связан с ростом спроса на его чипы для мобильных устройств, особенно в Китае.

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Чип Dimensity 9300 от MediaTek считается прорывом, который может помочь компании обойти Qualcomm, текущего лидера на рынке высококлассных мобильных устройств. Энтузиазм вокруг акций MediaTek растет. Аналитики повысили прогноз прибыли компании на акцию на 13% с июля, при этом краткосрочные ставки на акции упали с июньского пика. Компания также повысила прогнозируемую целевую цену на 27% с июльского минимума.

Особое внимание уделяется чипу Dimensity 9300, который конкурирует с Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Обе компании стремятся интегрировать искусственный интеллект в свои устройства, что станет одной из главных тем вложений в 2024 году, согласно нескольким банкам Уолл-стрит.

"Dimensity 9300 - это самая мощная мобильная система на чипе, и она набирает обороты с новым телефоном Vivo", - отметили аналитики Morgan Stanley. Банк прогнозирует, что доля MediaTek на рынке флагманских смартфонов увеличится с 20% в 2023 году до 30-35% в 2024 году.

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Чип Dimensity 9300 предназначен для сложных приложений с искусственным интеллектом и игр, и его выпуск следует за несколькими предыдущими разработками, которые не получили ожидаемого внимания инвесторов. Китайский смартфон Vivo X100, который был выпущен в этом месяце, стал первым устройством, использующим этот чип, а затем последует серия OPPO Find X7. Ожидаемая прибыль компании MediaTek на 17% превосходит прогнозы и соответствует среднему показателю за 5 лет. MediaTek занимает второе место по рыночной капитализации на острове с общими активами более 47 миллиардов долларов и уступает лишь Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd.