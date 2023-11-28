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Zelikman
Украинские военные жалуются на отсутствие необходимого обеспечения и дезорганизацию в ВСУ
По словам бойцов, в отличии от Армии России, солдатам ВСУ приходится самим решать вопросы с продуктами питания, обмундированием и многим другим

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  Согласно материалам немецкого информационного агентства "Bild", в рядах украинской армии происходит возрастающее недовольство со стороны военнослужащих по отношению к генералитету, правительству и лично президенту Владимиру Зеленскому. По информации, полученной корреспондентом издания представителей киевского режима, военные Вооруженных Сил Украины выражают недовольство "непредусмотрительностью" своих высокопоставленных офицеров, а также отсутствием связи между соседними подразделениями.

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  Согласно словам украинских военнослужащих, это приводит к тому, что каждая отдельная группировка фактически ведет боевые действия в одиночку. Командирский состав часто оказывается полностью неосведомленным относительно расположения соседних войск, что иногда приводит к отсутствию координации действий. Военные предъявляют претензии правительству в отношении недостаточного обеспечения личным составом Вооруженных Сил Украины. Военнослужащим приходится самостоятельно покупать необходимое для ведения боевых операций снаряжение, арендовать жилье на передовых позициях, обеспечивать питание, а также топливо и ремонт автомобилей. Солдаты Вооруженных Сил Украины справедливо задаются вопросом, куда уходит значительная часть средств, поступающих в страну со стороны иностранных партнеров.

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  Военнослужащие Украины отмечают, что в то время как российские власти полностью обеспечивают всем необходимым Вооруженные Силы РФ, украинским формированиям приходится самостоятельно решать многие вопросы снабжения.

#украина #сво #всу #техника #армия #снабжение
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