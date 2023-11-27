Иерусалим считает, что продление перемирия возможно, но зависит от освобождения еще 10 пленников

Израиль подвергается все большему давлению со стороны международного сообщества, которое требует согласия на продление четырехдневного перемирия в войне с ХАМАСом.

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Американский лидер Джо Байден заявил, что он поддерживает продление режима прекращения огня, которое, по его мнению, является неотъемлемой частью сделки по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом в Газе. Байден подчеркнул, что прекращение боевых действий критически важно для поступления дополнительной гуманитарной помощи на территорию и освобождения большего числа пленников.

"Эта сделка принесла реальные результаты, спасающие жизни. Мы стремимся продлить это перемирие и после того, как оно должно завершиться", - заявил Байден журналистам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что продление перемирия возможно, но зависит от освобождения еще 10 пленников. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не изменит своей цели - уничтожить ХАМАС. Исламистское движение выразило желание более длительного перемирия, но не уточнило, будет ли это сопровождаться освобождением большего числа пленных.

"Мы были бы рады более продолжительному перемирию. Однако, в конце концов, мы продолжим осуществление наших целей в полной мере: уничтожение ХАМАСа, предотвращение возникновения подобных ситуаций в будущем и, конечно же, освобождение всех наших пленников", - заявил Нетаньяху.

Временное прекращение огня началось после интенсивных переговоров при посредничестве Катара, Египта и США. Согласно договоренности, ХАМАС должен освободить 50 человек, а Израиль - 150 палестинских заключенных. Перемирие на данный момент продолжается, и воскресенье ХАМАС освободил еще 17 человек, включая четырехлетнюю девочку с двойным гражданством США и Израиля.

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7 октября ХАМАС вместе с другими исламистскими движениями, убили около 1200 человек и пленили 240. Израиль ответил массированными бомбардировками Газы и наземной операцией. По оценкам министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАСом, погибло около 15 000 палестинцев, а большая часть Газы превратилась в руины.