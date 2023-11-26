По мнению американских экспертов, выборы 2024 года могут стать решающими для острова

В январе избирателям Тайваня представится шанс изменить напряженные отношения с Китаем и смягчить одну из ключевых геополитических точек напряженности в мире. Осталось менее семи недель до дня голосования, и теперь эта возможность под угрозой, потому что оппозиционные партии, стремящиеся укрепить отношения с Пекином, не смогли найти общего кандидата.

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Несмотря на множество публичных и безраздельных переговоров, оппозиционный альянс распался, что делает цель добровольного объединения с Тайванем, заявленную президентом Китая Си Цзиньпином, еще более отдаленной. Это играет на руку вице-президенту Лай Чин-те от правящей партии, который стремится укрепить связи между Тайванем и Вашингтоном. Хоу Юй-и из Гоминьдана и Ко Вэньчжэ из Тайваньской народной партии обещают возобновление прямых переговоров с Пекином. Основатель Foxconn Technology Group Терри Гоу отказался от участия в президентской гонке за несколько часов до окончания регистрации, ссылаясь на "высшее благо" и желание дать двум оставшимся оппозиционным кандидатам больше шансов свергнуть действующую Демократическую прогрессивную партию.

Как сообщает американское издание "Bloomberg", несмотря на раскол в оппозиции, продолжение ДПП на властных постах в третий раз подряд далеко не обеспечено. После почти восьми лет у власти, партия вызывает недовольство и желание перемен, особенно среди молодых избирателей. Согласно опросу Тайваньского фонда общественного мнения, опубликованному в пятницу, поддержка Лая составляет 31,4%, Хоу — 31,1%, а Ко — 25,2%.

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Сяо Би Хим, избранный как вице-президент Лаем, бывший фактический посол Тайваня в США, делает акцент на усилиях его партии по развитию неофициальных связей за рубежом, особенно с Вашингтоном. Он подчеркнул критическое значение прочного партнерства с США в условиях геостратегических вызовов. Хотя США официально не признают Тайвань как независимое государство, они обещали помочь острову в возможной войне против Китайской Народной Республики.