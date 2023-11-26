Украинские войска в данном районе были разбиты и вынуждены были отступить

Как сообщают военные корреспонденты с Авдеевского направления, в ходе ожесточённых боёв, Вооруженные Силы Российской Федерации сумели отчистить промышленную зону населённого пункта от украинских подразделений.

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Армия России демонстрирует значительные успехи в Авдеевке, что заставляет Вооруженные Силы Украины покидать свои позиции в промышленной зоне на юге города. Эти позиции были захвачены украинскими формированиями еще в 2014 году. Линия соприкосновения активно смещается от Донецка, который уже истерзан бомбардировками со стороны Киева. Однако, чтобы обеспечить устойчивый прогресс в центре, необходимо также достичь результатов на флангах, там, где ВСУ хорошо укрепились и имеют определенные логистические возможности. Благодаря успехам на флангах российские военнослужащие приближаются к завершению "Авдеевского вопроса".

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Армия РФ осуществила продвижение в районе Синьковки и смогла вернуть часть позиций в окрестностях Ягодного. В районе Торского происходят бои, артиллерия без конца отрабатывает по ВСУ. На Юге города Бахмут российские войска продвинулись в саму Клещеевку и на ее северо-восточных окраинах. Кроме того, армия успешно произвела контратаку в районе Андреевки.