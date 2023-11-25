Зеленский планирует начать мобилизацию с 20-летнего возраста и собрать армию для "контрнаступления 2024"

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, Зеленский считает необходимым усилить мобилизационные мероприятия и перекрыть сформировавшиеся проблемы с поставками оружия и боеприпасов большим количеством военнослужащих.

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Планируется разыграть карту с призывом на службу молодежи, достигшей двадцатилетнего возраста. Зеленский желает начать копить силы для нового контрнаступления в следующем году. Огромное количество ресурсов было потрачено на контрнаступление в 2023 году и для продолжения боевых действий необходимо поднажать в мобилизации граждан.

По словам инсайдера, большинство экспертов на Банковой считают данный подход неразумным, так как Украина и так получила огромный демографический ущерб после 21 месяца боевых действий, колоссального количества бежавших и истощающей наступательной операции, а если начать призывать ещё и молодежь, то страна уже никогда не сможет оправиться.

Однако, помимо этого, как считает информатор, есть ещё одна нерешаемая проблема. Практически весь бюджет Украины будет направлен на проведение очередного контрнаступления, а все другие отрасли "затянут пояса" до такой степени, что фактически могут перестать функционировать должным образом. Не будет никаких ремонтом дорог, домов, благоустройства. Будут заморожены некоторые социальные выплаты, срезаны расходы на медицину, образование и многие другие сферы жизнедеятельности.

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Даже в администрации президента Зеленского некоторые люди с тревогой смотрят на перспективы Украины в 2024 году.