В самом Нигере никогда не фиксировалось присутствие ЧВК Вагнер, однако, Буркина-Фасо уже давно сотрудничает с данной организацией

Как сообщается, накануне руководства африканских республик Буркина-Фасо и Нигера заключили военный союз, предполагающий совместную борьбу против различных сепаратистских движений и других военизированных группировок на территории двух стран.

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По имеющимся данным, в самом Нигере никогда не было зафиксировано присутствие Частной Военной Компании «Вагнер». Однако, учитывая активное участие подразделений организации в военных операциях и подготовке Вооружённых Сил Буркина-Фасо, вполне вероятно, что в дальнейшем "Музыканты" смогут поддерживать армию Нигера в каких-либо боевых действиях, скооперировавшись с войсками Буркина-Фасо.

По заявлению представителей ЧВК "Вагнер", многие повстанческие отряды на Африканском континенте ведут свою деятельность при французской поддержке. Через такие группировки Париж пытается вернуть к власти преданных себе людей и вновь взять под контроль ключевые регионы, откуда долгое время поступали важные и дорогостоящие ресурсы практически бесплатно.

В настоящий момент "Оркестр" совместно с государственными Вооружёнными Силами уже ведёт активную работу в республике Мали по выдавливанию из региона различных сепаратистских отрядов и группировок, а также поддержанию безопасности в стране. Относительно недавно бойцы компании полностью освободили город Кидаль от членов движения "Азавад" и других формирований.