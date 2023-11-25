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Компания CD Projekt RED в ближайшие месяцы порадует фанатов игры «Ведьмак 3» новым уникальным предложением. В начале 2024 года они планируют выпустить полноразмерный шлем Короля Дикой Охоты, который станет желанным аксессуаром для настоящих поклонников серии.
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В комплекте с шлемом будет поставляться подставка в виде рукояти меча Эредина, что обеспечит потрясающий атмосферный элемент в коллекции каждого фаната. И сам шлем, выполненный в деталях, сможет поразить своим качеством и реализмом. Особенностью этого шлема является маска-череп, закрывающая лицо, которую можно будет снимать при желании.
На этом все радостные новости заканчиваются. Цена предзаказа на этот эксклюзивный аксессуар составит $499. Однако для особо преданных фанатов это может стать несущественным препятствием на пути к воплощению своих героических мечтаний, но есть ещё одна новость. Официальные поставки в Российскую Федерацию не планируются. Однако это не означает, что настоящие ценители Ведьмака будут обделены такими предметами.
Любопытно будет посмотреть статистику, какое количество экземпляров данной "брони" будет продано компанией CD Projekt RED.