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Zelikman
CD Projekt RED выпустит уникальные полноразмерные шлемы Короля Дикой Охоты
Фанаты сумеют приобрести данный товар по цене в 499 долларов

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  Компания CD Projekt RED в ближайшие месяцы порадует фанатов игры «Ведьмак 3» новым уникальным предложением. В начале 2024 года они планируют выпустить полноразмерный шлем Короля Дикой Охоты, который станет желанным аксессуаром для настоящих поклонников серии.

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  В комплекте с шлемом будет поставляться подставка в виде рукояти меча Эредина, что обеспечит потрясающий атмосферный элемент в коллекции каждого фаната. И сам шлем, выполненный в деталях, сможет поразить своим качеством и реализмом. Особенностью этого шлема является маска-череп, закрывающая лицо, которую можно будет снимать при желании.

  На этом все радостные новости заканчиваются. Цена предзаказа на этот эксклюзивный аксессуар составит $499. Однако для особо преданных фанатов это может стать несущественным препятствием на пути к воплощению своих героических мечтаний, но есть ещё одна новость. Официальные поставки в Российскую Федерацию не планируются. Однако это не означает, что настоящие ценители Ведьмака будут обделены такими предметами.

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  Любопытно будет посмотреть статистику, какое количество экземпляров данной "брони" будет продано компанией CD Projekt RED.

#гейминг #ведьмак #товары #дикая охота
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