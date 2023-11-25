Группировка отрабатывает операции по захвату российских островов

Масштабные военные учения "Freezing Winds 23" начались в Североатлантическом Альянсе. На этот раз учениями руководит Финляндия, присоединившаяся к военно-политическому блоку. Особое внимание на учениях уделяется действиям в случае потенциальных конфликтов с Российской Федерацией на Севере.

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К границам России была переброшена группа военных из стран НАТО, в составе которой насчитывается более пяти тысяч военнослужащих из различных регионов. В ходе учений задействовано около тридцати кораблей и двадцати самолетов. Интересно отметить, что даже официально сценарий в учениях предусматривет агрессивные наступательные действия. Участники учений отрабатывают захват нескольких островов, принадлежащих России, таких как Большой Тютерс, Гогланд и Мощный, а также проведение блокирования Финского залива и Калининградской области. Военные формирования Альянса должны отработать свои навыки по минированию Балтийского моря и осуществлению морской десантной операции.

В последнее время НАТО уже не скрывает своих агрессивных планов. Ранее члены Альянса старались маскировать свои задачи и уверяли Россию в полном отсутствии угрозы, но сейчас риторика поменялась. В блоке открыто говорят о возможности прямого столкновения с российской армией не только на украинском театре боевых действий.

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Финляндия, с ее обширной границей с Российской Федерацией, сейчас рассматривается Соединёнными Штатами и Объединённым Королевством в качестве одной из основных точек соприкосновения на северном направлении.