Однако, в США опасаются, что в случае продолжения боевых действий и нападения Израиля на южную часть Сектора Газа, в мире поднимется новая волна протестов

Четырехдневное перемирие в наступлении Израиля на поддерживаемый Ираном ХАМАС в обмен на освобождение десятков заложников стало благословенным периодом передышки для жителей Газы. Тем не менее, это временное затишье, которое не сможет продержаться долго.

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В настоящий момент политическое выживание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху находится в центре внимания. Именно поэтому и ХАМАС, и Нетаньяху признают, что остановка конфликта сейчас не в их интересах. Согласно данным ХАМАСа, число палестинцев, ставших жертвами конфликта, приближается к 15 000. Международное сообщество все громче требует полного прекращения огня. Однако, Израиль отвергает эти призывы, заявляя, что намерен уничтожить ХАМАС.

В результате согласованный ХАМАСом и Израилем 4-дневный режим прекращения огня стал реальностью. ХАМАС согласился освободить 50 пленников в обмен на освобождение 150 заключенных и временное прекращение огня, начиная с 24 ноября. Катар и Египет, участвующие в переговорах об остановке огня и обмене пленными, призывают Израиль облегчить гуманитарную кризисную ситуацию в блокированной и переполненной Газе.

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Израиль заявил о возможности эскалации конфликта, пытаясь контролировать южную часть Газы, куда убежали мирные жители. Это только разожжет еще больше протестов и антиизраильскую риторику в арабском и международном сообществах. В США опасаются, что продолжающаяся война может стать проблемой и для их интересов. Это только укрепит противостояние между Израилем и его основным противником - Ираном, и сделает практически невозможной историческую сделку между Саудовской Аравией и Израилем о заключении мирных отношений.