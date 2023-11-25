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Zelikman
Российская армия нанесла комбинированные удары по украинским военным объектам
Были поражены пункты дислокации украинских военных и склады с вооружением и военной техникой

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  В течение ночи с 24 на 25 ноября российские Вооруженные Силы провели атаку по тыловой зоне, украинской армии. Главным оружием в атаках были дроны-камикадзе "Герань", предназначенные для атак как военных, так и цивильных объектов.

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  Взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области, нанося серьезный урон объектам, где размещался личный состав Вооруженных сил Украины. Эти подразделения планировалось перебросить на Купянское направление, но Зеленский неожиданно признал, что у Вооруженных сил Украины возникли значительные трудности в этом районе. Параллельно с этим, российскими беспилотными летательными аппаратами проводили удары по территории Киева и Киевской области. Было зафиксировано уничтожение зенитно-ракетного комплекса, который, в свою очередь, пытался сбить беспилотники и израсходовал весь боекомплект за несколько минут.

  Подобные атаки также были нанесены по оккупированной Вооруженными силами Украины Запорожской области. В этом районе, как и в Харьковской области, дроны-камикадзе атаковали пункты размещением военнослужащих ВСУ и ангары с военной бронетехники украинских войск. Эпицентры взрывов были зафиксированы в Кировоградской и Николаевской областях. Взрывались склады горюче-смазочных материалов и места дислокации военной техники Украины, включая переданные западными партнёрами экземпляры.


  Кроме дронов, комбинированная атака также включала использование ракет. Такое оружие было применено против военных объектов в Днепропетровской области. Взрывы раздавались в окрестностях Кривого Рога, а согласно некоторым данным, под удар попал аэродром, расположенный западнее этого промышленного города.

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  Эти действия Вооруженных сил России можно считать мощным ответом на попытку осуществить массированную беспилотную атаку на российские регионы со стороны Киева. Напомним, что только вчера Минобороны России сообщило о 16 сбитых вражеских дронах, большая часть из которых была зафиксирована над Крымским полуостровом.

#украина #сво #всу #техника #армия #оружие #ракеты #дроны-камикадзе #боеприпасы
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