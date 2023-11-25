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В течение ночи с 24 на 25 ноября российские Вооруженные Силы провели атаку по тыловой зоне, украинской армии. Главным оружием в атаках были дроны-камикадзе "Герань", предназначенные для атак как военных, так и цивильных объектов.
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Взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области, нанося серьезный урон объектам, где размещался личный состав Вооруженных сил Украины. Эти подразделения планировалось перебросить на Купянское направление, но Зеленский неожиданно признал, что у Вооруженных сил Украины возникли значительные трудности в этом районе. Параллельно с этим, российскими беспилотными летательными аппаратами проводили удары по территории Киева и Киевской области. Было зафиксировано уничтожение зенитно-ракетного комплекса, который, в свою очередь, пытался сбить беспилотники и израсходовал весь боекомплект за несколько минут.
Подобные атаки также были нанесены по оккупированной Вооруженными силами Украины Запорожской области. В этом районе, как и в Харьковской области, дроны-камикадзе атаковали пункты размещением военнослужащих ВСУ и ангары с военной бронетехники украинских войск. Эпицентры взрывов были зафиксированы в Кировоградской и Николаевской областях. Взрывались склады горюче-смазочных материалов и места дислокации военной техники Украины, включая переданные западными партнёрами экземпляры.
Кроме дронов, комбинированная атака также включала использование ракет. Такое оружие было применено против военных объектов в Днепропетровской области. Взрывы раздавались в окрестностях Кривого Рога, а согласно некоторым данным, под удар попал аэродром, расположенный западнее этого промышленного города.
Эти действия Вооруженных сил России можно считать мощным ответом на попытку осуществить массированную беспилотную атаку на российские регионы со стороны Киева. Напомним, что только вчера Минобороны России сообщило о 16 сбитых вражеских дронах, большая часть из которых была зафиксирована над Крымским полуостровом.