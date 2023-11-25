В течение последних месяцев данный регион стал неспокойным в связи с действиями различных вооруженных этнических групп

В соответствии с официальной информацией, Китай начал проводить военные учения вдоль границы с Мьянмой. Целью этих учений является проверка готовности страны, скорости мобилизации, а также способности защищать границы и атаковать противника. Дата окончания учений пока неизвестна.

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За последний месяц приграничная зона стала очагом напряженности в связи с действиями вооруженных этнических групп Мьянмы, выступающих против правительства и захватывающих несколько городов, в том числе ключевой центр торговли оловом. Китай призвал к прекращению боевых действий между повстанческой группировкой и вооруженными силами Мьянмы.

Помимо этого, Китай предпринимает меры по борьбе с трансграничными киберпреступлениями на территории Мьянмы. С начала сентября власти северной части Мьянмы передали властям Китая 31 000 подозреваемых в аферах, связанных с Китаем. Среди них были 63 предполагаемых главаря и 1531 разыскиваемый человек.

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Китайское южное военное командование, ответственное за проведение учений, заявило, что оно всегда готово реагировать на различные чрезвычайные ситуации, чтобы решительно защищать национальный суверенитет, границы и безопасность граждан.