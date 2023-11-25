Данный аппарат будет выполнять задачи учебного самолёта и боевого лёгкого штурмовика одновременно

Министерство обороны Ирана заявило на своем официальном интернет-ресурсе о прототипе учебного самолета "Yasin", который был впервые испытан в начале этого года.

реклама

Предполагается, что Yasin станет многофункциональной машиной, которая сумеет выполнять боевые задачи штурмовика, помимо обучения летного состава. О конкретном арсенале самолета информация пока не предоставлена.

Церемония представления первого экземпляра летательного аппарата состоялась в октябре 2019 года. Основные характеристики Yasin следующие: общая длина - 12,25 метра, размах крыла достигает 10,4 метра, площадь крыла - 24 квадратных метра. Вес самолета составляет 3.9 тонны, а предельная взлетная масса достигает 6.6 тонны. Для обеспечения движения самолета используются два турбореактивных двигателя Owj, каждый агрегат способен вырабатывать тягу 16 кН без форсажной камеры.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Максимальная скорость Yasin заявлена около 1000 км/час, а дальность полета составит 900 км. Самолет способен находиться в воздухе до 90 минут на встроенном топливе или до двух часов с использованием дополнительных устанавливаемых топливных баков. Максимальная высота полета - 11 тысяч метров.