Высший суд Германии оспорил решение правительства о финансировании "зеленых" технологий в размере 60 миллиардов евро

Промышленное производство сильнейшей экономики Евросоюза столкнулось с вызовом, когда высший суд страны оспорил решение правительства о финансировании "зеленых" технологий в размере 60 миллиардов евро из неиспользованных средств, полученных в результате пандемии Covid-19.

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Суд счел эту меру неконституционной, поскольку она нарушала ограничения правительства по займам. Результатом стал непогашенный дефицит бюджета в размере 60 миллиардов евро. Теперь у властей Берлина есть два варианта: либо найти альтернативные источники финансирования, чтобы заполнить пробел в бюджете, либо сократить расходы на "зеленый переход" в проекте бюджета на 2024-й год. Это решение Конституционного суда негативно отразится на субсидиях для новых чиповых заводов в Германии. Одним из таких проектов является предприятие Intel по производству пластин в Магдебурге, которому выделили 10 миллиардов евро из федерального бюджета. Однако общая стоимость проекта составляет 30 миллиардов евро, поэтому правительство должно найти другие источники финансирования.

Тайваньская компания TSMC также запланировала создать предприятие по производству микросхем в Германии совместно с европейскими производителями NXP, Infineon и Bosch. Этот проект также нуждается в субсидиях, чтобы покрыть часть затрат в размере 10 миллиардов евро. Однако отсутствие выделенных средств на "зеленые" технологии ставит под угрозу оба новых предприятия по производству чипов.

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Коалиционное правительство Германии пытается оживить солнечную промышленность на Востоке страны, но сокращение бюджета может помешать этим планам. Пока компании Intel и TSMC не комментируют вопросы о сокращении бюджета и его влиянии на их инвестиции в Европу. Парламент Германии также оказывается в кризисе из-за неопределенности бюджетных решений, и правительство даже рассматривает возможность привлечения дополнительного долга, чтобы компенсировать недостаток средств.