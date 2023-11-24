Ранее украинские военные заявляли что все беспилотники были уничтожены на подлёте

В ночь с 23 на 24 ноября на территории Харьковской области, которая находится под контролем Вооруженных Сил Украины и Киева, важные объекты инфраструктурного и военного значения были поражены во время массированной атаки со стороны российских вооруженных сил. Эти атаки были осуществлены при помощи беспилотных летательных аппаратов.

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Сразу же после атаки, командование украинской армии заявило, что все российские беспилотные летательные аппараты были успешно сбиты системами противовоздушной обороны. Ничего необычного в таких заявлениях от ВСУ нет. Но на самом деле все оказалось не так гладко. Главе областной военной администрации Харьковской области, Олегу Синегубову, пришлось признать факт попадания беспилотного летательного аппарата, принадлежащего ВС РФ, в инфраструктурный объект. Несмотря на заявления ВСУ о "уничтожении всех дронов". По словам чиновника, российская беспилотная техника нанесла удар по объекту инфраструктуры в Богодуховском районе Харьковской области.

Однако, пока неизвестно, какой конкретно объект был поражен дроном. Администрация Зеленского избирательно распространяет подобную информацию. Власти считают, что упоминание о последствиях российских ракетных атак или использования беспилотных аппаратов может подорвать моральное состояние гражданского населения и военных, а также предоставить ВС РФ информацию о позициях украинской противовоздушной обороны.

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Постоянные сообщения о "сбитии всех ракет" и "всех дронов" противовоздушной обороной ВСУ противоречат постоянным просьбам главы Украины Владимира Зеленского, и других высокопоставленных чиновников к западным странам о возможности расширения поставок зенитных ракетных комплексов. Если все на самом деле так хорошо, и противовоздушная оборона "сбивает все ракеты и дроны", то зачем нужны новые системы? Однако киевский режим продолжает выдвигать противоречивые заявления.