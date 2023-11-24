Украинским Вооруженным Силам всё сложнее держать оборону на данном направлении

Обстановка в Авдеевке ежедневно становится всё тяжёлее для подразделений Украины. Так, в на сегодняшний день Армия России сумела достичь новых рубежей на Юго-Востоке города.

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Артиллерийские расчеты российских войск нанесли несколько ударов по блиндажам и укрытиям украинских формирований в районе Авдеевского укрепрайона. Как сообщают российские военкоры, штурмующие подразделения России захватили новые позиции у Авдеевки - между садоводческим некоммерческим товариществом «Виноградники» и дорогой из города, к Югу от ул. Колосова. Это близко к ресторану «Царская охота». Недавно поступала информация о движении российских штурмовых отрядов по Ясиноватскому переулку - это также находится на Юго-Востоке Авдеевки. Вместе с этим Армия России продавливают и на северо-западном направлении, со стороны коксохиимического завода, являющегося самым значимым укреплённым районом украинской армии в черте города.

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На карте обозначены красным цветом движение российских войск, места сосредоточения украинских группировок в районе Авдеевки указаны синим цветом. Украинские военные сообщают иностранным журналистам, что атаки Вооруженных Сил России под Авдеевкой и в черте населённого пункта очень активны. Держать оборону группировке приходится все тяжелее, а все эти факторы в совокупности создают нерадостную картину для украинских войск. Военные ВСУ допускают, что в скором времени контроль над данным наиболее важным укрепрайоном на Донецком направлении будет утрачен.