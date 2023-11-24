Это связано с начатым против него расследованием на острове

Миллиардер Терри Гоу, основатель Foxconn Technology Group, отказывается от участия в гонке за президентское кресло на Тайване. Это решение означает конец его долголетним политическим амбициям.

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Гоу явно выражал желание занять самую влиятельную должность на острове с момента, когда в 2019 году волновался о возможности президентской кампании. Однако его предложение провести мирные переговоры с Китаем и выступать в роли главного посредника между Вашингтоном и Пекином не сумело вдохновить избирателей.

Цель Терри Гоу стать президентом Тайваня столкнулась с некоторыми препятствиями. Его избирательный штаб может столкнуться с расследованием на Тайване по подозрению во взятках за подписи. Кроме того, компания Foxconn, основанная Гоу в 1974 году, стала объектом неожиданного расследования со стороны Китая, что вызвало опасения, что в случае победы Гоу будет подвергнут давлению из Китая. Расследование началось после заявления Гоу, что он не подчинится угрозам со стороны Китая.

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По информации источников, у Терри Гоу есть время до 17:30 по местному времени, чтобы принять окончательное решение. Однако, стоит отметить, что миллиардер Гоу не является одним из фаворитов на предстоящих выборах. Основная борьба происходит между представительницей демократической прогрессивной партии Тайваня Цай Инвэнь и представителем Гоминьдана Ма Инцзю, от которых и зависит дальнейшая судьба острова.