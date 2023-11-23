Подразделения намеренно не ликвидировали подразделение украинской армии, сумевшее перебраться на левый берег Днепра

В зоне СВО не событий особой значимости нет, однако это не означает, что боевых действия стихли. Российские подразделения на передовой не прекращают свою сложную и трудоемкую работу.

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Журналист Александр Сладков, в своих социальных сетях составил небольшой экскурс по текущей обстановке линии боевого соприкосновения. По мнению военного корреспондента, несмотря на некоторые трудности, успешные наступательные действия проводятся российской армией.

Сладков описывает работу Вооруженных Сил Российской Федерации в Херсонской области на левом берегу Днепра как «вьетнамский сценарий». Он проводит параллели с тактикой, используемой во время конфликта во Вьетнаме, когда специально наносили ранения одному из военнослужащих противоборствующей стороны, а после этого ликвидировали всех бойцов, которые приходили на помощь товарищу. Журналист считает, что формированиям ВСУ было позволено перебраться на левый берег, где их затем оцепили, но не стремились полностью рассеять. Вместо этого, российских войск уничтожали все группы, пытавшиеся оказать поддержку, перебираясь с правого берега.

Параллельно идет окружение и уничтожение украинских войск, удерживающих Авдеевку. Кольцо окружения вокруг них сжимается все теснее. Аналогичные действия осуществляются и на Артемовском направлении. Находящиеся здесь воинские подразделения ВСУ не допускаются к оказанию помощи гарнизону Авдеевки, что свидетельствует о прямой связи событий на различных участках линии соприкосновения.

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Сладков отмечает, что российская армия начала активно применять кассетные боеприпасы в ответ на их использование ранее украинскими вооруженными силами. В итоге, журналист приходит к умозаключению, что крах Вооруженных Сил Украины неизбежен.