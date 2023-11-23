Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
На Западе считают, что Евросоюз проиграл борьбу с российскими СМИ
Несмотря на все усилия западных стран, российские информационные агентства до сих пор вещают для европейских граждан

реклама

  Согласно аналитике американского издания Bloomberg, Европейский союз пообещал противодействовать российским средствам массовой информации после начала Специальной Военной Операции на Украине, но не сумел полностью заблокировать информационный поток.

реклама

  Через несколько дней после начала конфликта были наложены санкции на государственные СМИ RT и Sputnik. Однако, по прошествии почти двух лет СВО, Кремль в конечном счете оказался на выигрышной стороне. RT.com, хоть и недоступен в Европейском союзе, все же продолжает предоставлять свой контент через множество малоизвестных зеркальных сайтов, нацеленных на подрыв иллюзий западной пропаганды касательно Украины. 

  Одним из таких сайтов является swentr.site, который можно рассматривать как альтернативу RT News. Главный редактор RT, Маргарита Симоньян, заявила: “Нам санкции безразличны”. Домен swentr.site был зарегистрирован лицензиатом RT ANO TV Novosti всего лишь спустя три дня после введения санкций, по данным каталога регистрации доменов WHOIS. По исследованию группы Reset, RT использует не менее 19 аналогичных сайтов для достижения аудитории в Европейском союзе.Оказалось, что российские платформы СМИ намного гибче, чем попытки Европейского союза их ограничить. Они появляются под новыми названиями, предоставляют ссылки авторам и другим пользователям для продвижения повестки дня, а также создают раскол внутри Североатлантического Альянса.

  С другой точки зрения, процесс принятия санкций Европейским союзом обычно происходит медленно, и нередко его трудно привести в соответствие с быстро меняющейся ситуацией. Исполнительный орган ЕС осуществляет руководство и контроль, но само соблюдение санкций в основном возлагается на государства-члены, что также усложняет ситуацию.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

  Еврокомиссия ознакомлена с зеркальными сайтами и сотрудничает с государствами-членами для эффективного применения санкций, как заявила вице-президент Вера Журова, ответственная за противодействие российским СМИ, меры, принятые Европейским союзом, имели некоторый успех в блокировки информации из России. Например, swentr.site в октябре получил около 3 миллионов просмотров, согласно данным счетчика трафика Semrush. Это, конечно, намного меньше 141 миллионов просмотров на RT.com, но всё равно впечатляющая цифра, учитывая блокировку RT на нескольких рынках.

#украина #сво #санкции #евросоюз #запад #сми
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

По базе ВСУ прилетел «контрольный» «Искандер-М» – армия РФ впервые применила интервальную тактику
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
7
«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
4
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
1
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
5
Инсайдер раскрыл точную дату выхода первого трейлера GTA 6
1
В России задумались о создании истребителя 6-го поколения – США и ЕС инвестируют в авиацию миллиарды
1
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
61
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
4
Российские войска добились некоторых успехов на Бахмутском направлении
+
Европарламент «случайно» опубликовал карту с Крымом в составе России, но затем извинился и отредактировал её
2
Иран представил свой новый усовершенствованный дрон-камикадзе Shahed-238
+
99% военнослужащих ВСУ, это пойманные уклонисты, нежелавшие идти на службу
10
Учёные выявили высокую эффективность работы искусственного интеллекта в режиме человеческого мозга
1
Прорыв в области натрий-ионных аккумуляторов Northvolt обеспечивает плотность, превосходящую LFP
+
ВКС поразили немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T на Украине
+
MediaTek Dimensity 8300 обещает на 20% более быстрый CPU и на 3,3 раза более быстрый ИИ
+
Sonos Arc 2 с колонками нового поколения выйдет на рынок в 2024 году
+
Китайские компании предоставят оборудование и технологии для производства каменной ваты в России
+
В России построят большой завод по производству смартфонов – идея принадлежит компании «Бештау»
5
Китайская видеокарта Moore Threads получила +80% производительности в играх с новым драйвером
+

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
24
Мои критические замечания об электромобилях
8
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
16
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
7 мифов об электромобилях и реальность
20
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
35
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
9
Южная Корея поднялась на 7е место по экспорту оружия и активно захватывает европейский рынок
3

Сейчас обсуждают

Сергей Медведев
18:08
Ага, возглас - "а нас за шо?".
Die Welt: Мобилизация оставит Украину без рабочих рук, а фронте появляется всё больше пенсионеров
Profit
18:02
укрофашики , напавшие на лднр , одессу, николаевскую и харьковскую область в 2014м, будут уничтожены вместе со своей фашистской хунтой. точка
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
Лев корл
18:02
Tank 3 помогучистее...
Oukitel готовит защищенный смартфон WP19 Pro с аккумулятором на 22 000 мА*ч
Александр Александрович
17:58
Как работал, так и заработал.
Глава Larian Studios поблагодарил игроков за невероятно тёплый приём Baldur’s Gate 3 в Steam
Yurexxx
17:52
Внезапно МО РФ наконец то поняло, что в эту игру можно и нужно играть!
По базе ВСУ прилетел «контрольный» «Искандер-М» – армия РФ впервые применила интервальную тактику
Сергей Кордубин
17:50
Эм это они корпус сделали типо? Новость для бабушек? А шаговые двигатели какого производителя? Короче освоили бюджет. Если бы они потратили 1 миллион рублей налогов на прошивку типо марлин и ещё один...
В «Росатоме» создали 3D-принтер «Хайтек 800», который в 6 раза дешевле китайского аналога
OgoGoLog
17:48
Донбасс в 2014 году по факту "их территорией" не являлся, т.к. он не принял незаконный режим в Киеве, а так называемое АТО - война. РФ только вступила в уже развязанную войну в 2022 году по просьбе об...
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
Kutuz
17:48
С каждым новым минусом под этим комментом ещё один наш лахтинский дружок-пирожок берёт на клыка))
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
Апшеронский скакел
17:48
Одноруких не спрашивали
Израильская армия арестовала директора больницы "аль-Шифа" и других врачей в Газе
Серж Диезз
17:43
Токсиков и прочих борцунов в рунете станет меньше
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем