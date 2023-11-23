Несмотря на все усилия западных стран, российские информационные агентства до сих пор вещают для европейских граждан

Согласно аналитике американского издания Bloomberg, Европейский союз пообещал противодействовать российским средствам массовой информации после начала Специальной Военной Операции на Украине, но не сумел полностью заблокировать информационный поток.

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Через несколько дней после начала конфликта были наложены санкции на государственные СМИ RT и Sputnik. Однако, по прошествии почти двух лет СВО, Кремль в конечном счете оказался на выигрышной стороне. RT.com, хоть и недоступен в Европейском союзе, все же продолжает предоставлять свой контент через множество малоизвестных зеркальных сайтов, нацеленных на подрыв иллюзий западной пропаганды касательно Украины.

Одним из таких сайтов является swentr.site, который можно рассматривать как альтернативу RT News. Главный редактор RT, Маргарита Симоньян, заявила: “Нам санкции безразличны”. Домен swentr.site был зарегистрирован лицензиатом RT ANO TV Novosti всего лишь спустя три дня после введения санкций, по данным каталога регистрации доменов WHOIS. По исследованию группы Reset, RT использует не менее 19 аналогичных сайтов для достижения аудитории в Европейском союзе.Оказалось, что российские платформы СМИ намного гибче, чем попытки Европейского союза их ограничить. Они появляются под новыми названиями, предоставляют ссылки авторам и другим пользователям для продвижения повестки дня, а также создают раскол внутри Североатлантического Альянса.

С другой точки зрения, процесс принятия санкций Европейским союзом обычно происходит медленно, и нередко его трудно привести в соответствие с быстро меняющейся ситуацией. Исполнительный орган ЕС осуществляет руководство и контроль, но само соблюдение санкций в основном возлагается на государства-члены, что также усложняет ситуацию.

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Еврокомиссия ознакомлена с зеркальными сайтами и сотрудничает с государствами-членами для эффективного применения санкций, как заявила вице-президент Вера Журова, ответственная за противодействие российским СМИ, меры, принятые Европейским союзом, имели некоторый успех в блокировки информации из России. Например, swentr.site в октябре получил около 3 миллионов просмотров, согласно данным счетчика трафика Semrush. Это, конечно, намного меньше 141 миллионов просмотров на RT.com, но всё равно впечатляющая цифра, учитывая блокировку RT на нескольких рынках.