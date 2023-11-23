Однако, он понимает, что в связи с возрастом это сложная задача и подумывает над поиском преемника

Генеральный директор Apple Тим Кук, подтвердил свои намерения оставаться на своей должности в ближайшем будущем во время интервью для подкаста BBC Sounds "Дуа Липа: к вашим услугам". Он также подчеркнул важность разработки планов преемственности в компании на случай непредвиденных ситуаций.

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Кук признал, что Apple активно работает над подготовкой нескольких потенциальных кандидатов для руководства компании, и выразил желание, чтобы следующий генеральный директор был тесно связан с компанией. Глава Apple отметил, что не может представить свою жизнь без участия в развитии компании из Купертино и не планирует уходить в ближайшее время. Он отметил, что хотел бы оставаться на должности до 2050 года, чтобы увидеть сбывание обещаний Apple о значительном сокращении выбросов, хотя он признал, что это может быть сложной задачей, учитывая его возраст.

Кук также выразил признательность и уважение к основателю Apple, Стиву Джобсу, называя его оригиналом и отмечая, что только он мог создать такую компанию. Он выразил уверенность, что при жизни Джобса Apple достиг бы еще больших успехов, и они бы продолжали работать вместе.

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Руководители крупных технологических компаний недавно оказались в центре внимания общественности после происшествий в OpenAI, который несколько раз изменял своего генерального директора в течение нескольких дней. Этот случай ознаменовал важность грамотного планирования и подготовки передачи власти в таких организациях.