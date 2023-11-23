ВСУ несут большие потери в живой силе и бронетехнике на данном направлении

За последние сутки спецоперации продолжались без существенных изменений, в основном действия разворачивались в районе Авдеевки, где украинские подразделения понесли значительные потери. После использования нашими силовиками кассетных боеприпасов, в украинских социальных сетях появились сообщения с передовой, в которых солдаты жаловались на российскую артиллерию и авиацию, отмечая ощутимые потери ВСУ. В это же время на юге, в промзоне, штурмовая пехота Вооруженных Сил России с поддержкой танков продавила украинскую армию и продвинулась в сторону дачных поселков на юго-западе промки, а также продвинулась на запад. На севере продолжались бои в районе Авдеевского коксохимического завода, а также расширялась зона нашего контроля в районе Степового и далее. Единственная дорога через Орловку находится под огнем российской артиллерии, поэтому она перебита подбитой техникой украинских вооруженных сил.

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На Купянском и Красно-Лиманском направлениях ситуация остается без особых изменений, наблюдается небольшое продвижение, сосредоточенное в одном или двух опорных пунктах. ВСУ пытались нападать в районе Ольшана Харьковской области. Был нанесён ряд ударов по позициям украинских вооруженных сил в районах Синьковки и Тимковки. На участке Серебрянского лесничества украинские формирования попытались атаковать, но потерпели неудачу. Продолжаются бои в районах Клещеевки и Андреевки, где наши силы предпринимают попытки продавить украинские вооруженные силы и занять стратегические высоты. Несмотря на заявления из Киева о тяжелой ситуации под Артемовском, у ВСУ все еще остаются резервы. Также были нанесены удары в районах Раздоловка, Курдюмовка и Васюковка.

На Южно-Донецком направлении ситуация также остается неизменной, активно действует артиллерия в районах Новомихайловки, Приютного и Угледара, однако нет продвижения вперед. На Запорожском направлении продолжаются столкновения в районе Работино - Вербовое, украинская армия предпринимает попытки продавить нашу оборону, но безуспешно. Удачно отражены четыре атаки в районе Работино.

На Херсонском направлении продолжаются бои в районах Крынок, нашим удалось подавить артиллерийскую батарею украинских вооруженных сил на правом берегу, касающуюся "плацдарма". Активно работали наши беспилотники и артиллерия. Мы также захватили новых пленных, у всех из-за неудачной летней обуви, обморожения ног. Снабжение для десанта практически отсутствует. Кроме того, сообщается, что в ночное время вертолеты армейской авиации ударили по домам, где сконцентрировались украинские силы.

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По данным о потерях украинских вооруженных сил за последние сутки, включая все направления, у нас имеется информация о 635 нейтрализованных среди личного состава, а также потери в количестве 25 единиц бронетехники, из них 5 основных боевых танков. Потери в полевой артиллерии составляют 18 единиц, из которых 17 подбиты в рамках контрбатарейной борьбы. Также поражены склады авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме Хмельницкой области. В районе Тягинки Херсонской области был сбит вертолет Ми-8 ВС ВСУ. Зенитчики старались сделать свое дело.