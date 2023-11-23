Об этом сообщили источники из Генштаба Вооруженных Сил Украины

Согласно информации от источников в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины, в Авдеевке, украинская армия не несёт огромные потери. Российская артиллерия начала активно использовать кассетные бомбы и снаряды, а ранее уже обеими сторонами подтверждалось применение тяжелых фугасных авиационных бомб, которые не дают спрятаться военнослужащим ВСУ даже в укреплениях.

реклама

Как сообщают информаторы, при этом украинская артиллерия не готова оказывать поддержку своим соратникам на первой линии боевого соприкосновения. Подразделения экономят артиллерийские снаряды в связи с сокращением поставок оружия с Запада. В штабе опасаются, что в скором времени группировка, находящаяся в Авдеевке, окажется в кольце, а затем будет попросту раздавлена.

На фоне этого, администрация Зеленского не торопится выводить украинские формирования из Авдеевки. Офис Президента в настоящий момент занят зачисткой военных офицеров, наиболее преданных главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Накануне сообщили об отстранении генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко от командования медицинскими силами ВСУ.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ранее источник из администрации Зеленского сообщил об отстранении трёх командующих ВСУ, одним из которых и была генерал-майора Остащенко. Судя по всему, в скором времени стоит ожидать и других кадровых решений.