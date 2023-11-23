Сообщается об уничтожении двух боевых самолётов и ударного вертолёта Ми-24

В ночь с 22 на 23 ноября Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по целям, находящимся в тыловой зоне ВСУ, на подконтрольных Киеву территориях. В Днепропетровской и Николаевской областях были проведены комбинированные атаки на объекты, связанные с военными действиями.

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По имеющимся данным, российские военные использовали ракетный удар, который причинил ощутимый ущерб украинскому аэродрому в Вознесенске, на севере Николаева. Согласно полученной информации, по меньшей мере два боевых самолета и ударный вертолет Ми-24 Военно-воздушных Сил Украины, были уничтожены. Отмечается, что атака произошла в то время, когда на данном аэродроме находились офицеры командного состава ВВС Украины.

Помимо этого в ночное время совершен ракетный удар по аэродрому ВСУ в Кривом Роге. Этот аэродром когда-то являлся международным аэропортом Кривого Рога, находившимся недалеко от населенного пункта Новолозоватка. Сообщается о разрушении радара зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Украины, базирующегося в этом районе.

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Ранее российская противовоздушная оборона сбила украинский истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины над западной частью Донецкой Республики. Согласно некоторым источникам, этот самолет поставлялся Украине из Польши и успел пройти техобслуживание на заводе в западной части страны.