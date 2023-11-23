Издание The Daily Telegraph сообщило о возросшем количестве инвалидов на Украине

По информации, полученной от издания The Daily Telegraph, Киев на данный момент сталкивается с проблемой пополнения своих вооруженных сил, которые измучены и ослаблены ведением боевых действий против России. Украинские солдаты выразили свою тревогу по поводу возможности проиграть "борьбу на истощение".

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Издание заявляет, что впоследствие неудачного контрнаступления численность формирований на первой линии боевого соприкосновения в настоящее время снизилась на 20-40%. За время конфликта число инвалидов на Украине возросло на 300 тысяч и теперь составляет около трёх миллионов человек. Таким образом, Украина все больше превращается в страну, где множество людей становятся инвалидами.

В настоящее время ряды украинской армии, которые ранее состояли из добровольцев, пополняются насильно мобилизованными, которым предоставляется лишь краткосрочная подготовка. Украинские военнослужащие утверждают, что многие потери связаны с тем, что опытные командиры, обученные еще в СССР, применяют жесткую тактику, которая не позволяет военным, получившим образование как правило на Западе, успешно действовать на поле боя.

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На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский признал сложности, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы, и решил отстранить генерал-майора медицинской службы Татьяну Остащенко от командования медицинскими силами ВСУ.