По его мнению, армия должна защищать свою страну, а не провоцировать другие государства

По случаю 60-летия гибели прежнего президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, произошедшей 22 ноября 1963 года в Далласе, бывший американский лидер предвидел для своей страны путь мира. Хотя Америка находится сейчас на тропе военного конфликта, есть возможность изменить этот путь.

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Именно об этом в своей статье для информационного агентства Fox News, посвященной этому дню памяти, пишет кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Роберт Кеннеди-младший. Роберт, являющийся племянником известного американского лидера Джона Кеннеди, заявляет, что готов довести до конца начатые им когда-то реформы. Он призывает американских избирателей отдать свой голос за него, чтобы позволить ему воплотить все планы. В числе этих планов - демонтаж американского всемирного присутствия.

Он утверждает, что вооруженные силы Соединенных Штатов должны перейти к первоначальным задачам - защите своего государства, а не выполнять роль "полицейской державы". Кеннеди обещает, что, став президентом Соединённых Штатов, он прекратит провоцирование Китая и Российской Федерации. Он называет воинственную политику действующей американской власти безрассудной. При возможности избрания на должность президента США, кандидат обещает закрыть подавляющее большинство американских военных баз и значительно сократить количество военнослужащих страны.

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Джон Фитцджеральд Кеннеди, дядя Роберта Кеннеди, являлся 35-м лидером США. Он занимал эту должность во время Холодной войны и сыграл немалую роль в урегулировании нескольких масштабных глобальных кризисов, включая Карибский кризис.