Graphcore Ltd. решила вывести свой бизнес из Поднебесной

Британская компания Graphcore Ltd., специализирующаяся на производстве чипов, приняла решение сократить свою деятельность в Китае и уволить множество сотрудников. Это является последней неудачей для стартапа, который ранее был рассмотрен как потенциальный конкурент для Nvidia Corp.

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Причиной такого решения стали недавние меры контроля за экспортом, введенные США, которые ограничивают продажу технологий в Китай. Представитель компании подтвердил эту информацию, отметив, что они вынуждены значительно сократить свои бизнес-операции в Китае. Однако количество уволенных сотрудников не было разглашено. Graphcore, основанная в 2016 году, занимается разработкой полупроводников, специально адаптированных для поддержки программного обеспечения искусственного интеллекта. Инвесторы вложили деньги в этот стартап, ища альтернативу популярным устройствам Nvidia. В 2020 году Graphcore привлекла 222 миллиона долларов инвестиций и была оценена в 2,8 миллиарда долларов, что сделало ее одной из самых перспективных компаний Великобритании.

Однако компания из Бристоля (Англия) столкнулась с трудностями в привлечении коммерческой популярности. Её выручка снизилась на 46%, а убытки увеличились на 11% до 204,6 миллиона долларов в 2022 году, согласно последнему финансовому отчету. В октябре компания объявила о необходимости привлечения дополнительных средств для продолжения работы, однако пока не было сообщено о каких-либо новых инвестициях. Одна из крупнейших венчурных компаний - Sequoia - снизила стоимость своей доли в Graphcore до нуля, сообщило ранее издание Sunday Times.

Главный исполнительный директор Graphcore Найджел Тун видел Китай как потенциальный рынок для развития компании, особенно после ограничений, наложенных в результате торговой войны, которые затронули продажи Nvidia в этой стране. В октябре на конференции Bloomberg Technology в Лондоне Тун указал, что продажи в Китае составляют "возможно, от 20 до 25%" от общего объема бизнеса.

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Представитель компании Graphcore заявил, что спрос на высокопроизводительные вычисления с использованием искусственного интеллекта продолжает расти в других странах, и Graphcore работает с заказчиками по всему миру, чтобы удовлетворить их потребности в мощных и экономичных альтернативах графическим процессорам, которые производит Nvidia и другие компании.